Dalle calamite a forma di arrosticino ai nuovi gadget ispirati all’Abruzzo | il progetto creativo di Abruzzico

Abruzzico, il brand creativo abruzzese, ha ampliato il suo progetto dopo aver visto un aumento di richieste per calamite a forma di arrosticino e gadget ispirati alla regione. La crescita deriva dalla volontà di valorizzare i prodotti artigianali locali e di portare l’Abruzzo nel mondo attraverso oggetti semplici ma rappresentativi. La produzione si svolge interamente in Italia, con attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali.

Si amplia il progetto di Abruzzico, brand creativo indipendente, che è cresciuto senza investitori esterni, sviluppato passo dopo passo con attenzione all'artigianalità e all'identità abruzzese. Dopo le calamite artigianali a forma di arrosticino, realizzate a mano una per una, lanciate sul mercato a fine 2024, ora il marchio cresce ampliando il proprio progetto ma mantenendo la stessa identità territoriale e indipendente.