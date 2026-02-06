Com'è fatto il PokéPark di Tokyo dalle statue di Pikachu ai gadget a tema

A Tokyo apre il primo parco a tema Pokémon, e già si riempie di fan e curiosi. Il PokéPark è un luogo tutto dedicato ai mostriciattoli dei cartoni, con statue di Pikachu e gadget a tema che attirano grandi e piccoli. Entrando, si può passeggiare tra le aree create appositamente per rivivere l’universo di Pokémon, scattare foto con le statue e acquistare gadget esclusivi. Molti visitatori spiegano di aver fatto il viaggio apposta per vedere dal vivo questo spazio, che promette di diventare una tappa imperdibile per

Allenatori, siete pronti a combattere Il PokéPark KANTO apre a Tokyo il 5 febbraio 2026! facebook