Dalla giunta alle Olimpiadi a Cortina Così Caporaletti inquadra i campioni

Da ilrestodelcarlino.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Caporaletti, fotografo e cameraman di Marotta, ha deciso di seguire le atlete dello sci alpino a Cortina durante le Olimpiadi, dopo aver visto la giunta comunale impegnata in progetti legati allo sport locale. La sua presenza si deve alla volontà di catturare i momenti più intensi delle competizioni, mentre contemporaneamente svolge il ruolo di assessore al turismo nel Comune di Mondolfo dal 2016. Unendo passione e funzione pubblica, Caporaletti si occupa di documentare le performance dei campioni e di promuovere il territorio.

di Sandro Franceschetti A Cortina, per le Olimpiadi, a riprendere le performance e i migliori gesti tecnici delle ragazze dello sci alpino c’è anche Davide Caporaletti, il fotografo e cameraman di Marotta, che da quasi 10 anni divide la sua professione con quella di amministratore, visto che dal 2016 è anche assessore al turismo del Comune di Mondolfo. L’abbiamo chiamato ieri mattina al telefono e ha risposto col suo timbro sempre positivo e, stavolta, particolarmente entusiasta: "Sto vivendo l’ennesima esperienza super e vi assicuro che Federica Brignone è una donna meravigliosa. Una campionessa assoluta e, prima ancora una persona straordinaria, squisita, sempre disponibile per un selfie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dalla giunta alle olimpiadi a cortina cos236 caporaletti inquadra i campioni
© Ilrestodelcarlino.it - Dalla giunta alle Olimpiadi a Cortina. Così Caporaletti inquadra i campioni

Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, commenta dalla Dolomiti Lounge di Cortina i primi risultati dell'Italia alle Olimpiadi invernali.

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, si trova a Cortina e commenta i primi risultati italiani alle Olimpiadi invernali.

Così Omega ferma il tempo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Omega torna a essere il Cronometrista Ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, confermando la propria esperienza e affidabilità nel misurare ogni istante con precisione.

Ma davvero le Olimpiadi Milano Cortina dividono così tanto l’Italia

Video Ma davvero le Olimpiadi Milano Cortina dividono così tanto l’Italia?
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dalla giunta alle Olimpiadi a Cortina. Così Caporaletti inquadra i campioni; Olimpiadi, il Trentino festeggia il primo podio azzurro in Val di Fiemme; Milano Cortina, sorpresa Brasile vince sulle nevi con Pinheiro, e ai Giochi vince anche l'Australia; Bronzo dell’Italia del curling: la soddisfazione della Giunta provinciale.

Sara Conti e Niccolò Macii, dopo la fine del loro amore la medaglia assieme alle Olimpiadi 2026L’amore tra Sara Conti e Niccolò Macii ma è finito, ma assieme (da ex) hanno vinto la loro prima medaglia alle Olimpiadi invernali 2026 ... dilei.it