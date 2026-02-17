Davide Caporaletti, fotografo e cameraman di Marotta, ha deciso di seguire le atlete dello sci alpino a Cortina durante le Olimpiadi, dopo aver visto la giunta comunale impegnata in progetti legati allo sport locale. La sua presenza si deve alla volontà di catturare i momenti più intensi delle competizioni, mentre contemporaneamente svolge il ruolo di assessore al turismo nel Comune di Mondolfo dal 2016. Unendo passione e funzione pubblica, Caporaletti si occupa di documentare le performance dei campioni e di promuovere il territorio.

di Sandro Franceschetti A Cortina, per le Olimpiadi, a riprendere le performance e i migliori gesti tecnici delle ragazze dello sci alpino c’è anche Davide Caporaletti, il fotografo e cameraman di Marotta, che da quasi 10 anni divide la sua professione con quella di amministratore, visto che dal 2016 è anche assessore al turismo del Comune di Mondolfo. L’abbiamo chiamato ieri mattina al telefono e ha risposto col suo timbro sempre positivo e, stavolta, particolarmente entusiasta: "Sto vivendo l’ennesima esperienza super e vi assicuro che Federica Brignone è una donna meravigliosa. Una campionessa assoluta e, prima ancora una persona straordinaria, squisita, sempre disponibile per un selfie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla giunta alle Olimpiadi a Cortina. Così Caporaletti inquadra i campioni

