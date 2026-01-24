Omega torna a essere il Cronometrista Ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, confermando la propria esperienza e affidabilità nel misurare ogni istante con precisione. Dal 1932, l’azienda italiana si distingue per la tecnologia e l’attenzione ai dettagli, accompagnando le competizioni sportive più prestigiose. Dal 6 febbraio 2026, Omega contribuirà a catturare ogni momento di questa importante manifestazione internazionale.

A volte, anche un millesimo di secondo può fare la differenza. Omega lo sa bene, visto che per la 32esima volta dal 1932 rivestirà il ruolo di Cronometrista Ufficiale dei Giochi Olimpici, che dal 6 febbraio 2026 si disputeranno tra Milano e Cortina. Un compito cruciale che determinerà la carriera di atleti che hanno dedicato la loro vita a un sogno e che si giocano tutto sul filo sottilissimo di quel tempo che nessuno può fermare, ma che il brand svizzero ha imparato a immortalare. Per farlo non ha mai smesso di evolvere dal punto di vista tecnologico e digitale, introducendo, per questa edizione dei Giochi Invernali, novità legate all’intelligenza artificiale, così da restituire una lettura il più possibile aderente a ciò che accade in pista. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Così Omega ferma il tempo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Leggi anche: Il Curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: storia, regole e protagonisti azzurri

Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, secondo le ultime conferme ottenute dai test effettuati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spot Rai Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

Anfia, Vavassori: transizione da correggere, così l'Europa si fermaAlla vigilia dell'Assemblea pubblica di oggi a Roma, Anfia lancia un appello alle istituzioni europee e italiane con una lettera aperta che chiede una correzione urgente della rotta sulla ... ansa.it

«Il cuore si è fermato. Ma così siamo tornati a vivere (e adesso ve lo raccontiamo)». Cinque storie di arresto cardiacoC’è un istante, a volte impercettibile, in cui la vita si ferma. E un altro, altrettanto fragile, in cui ricomincia. «La differenza tra otto e nove», il docufilm prodotto da Fondazione Irc (Italian ... corriere.it

Omega tre grassi supportano la struttura della guaina mielinica fornendo mattoni essenziali per la sua formazione. La mielina è lo strato protettivo che circonda le fibre nervose e aiuta i segnali elettrici a viaggiare velocemente. La guaina è fatta in gran parte di - facebook.com facebook