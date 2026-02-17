Dalla città bianca a quella dei fiori | Ignazio Deg porta Sulle scale di Ostuni a Sanremo
Ignazio Deg ha portato il suo progetto “Sulle scale di Ostuni” a Sanremo, dopo averlo creato nella città bianca. La sua musica, ispirata alle vie di Ostuni, si fa strada tra le grandi platee del festival. Con ogni nota, cerca di raccontare le radici e l’anima di un luogo che conosce bene.
Il cantautore mesagnese protagonista a "Il MEI ti ascolta a Sanremo 2026”, una delle vetrine più autentiche e credibili della settimana del Festival C’è una linea sottile che unisce le scale bianche di Ostuni alle luci di Sanremo. È fatta di visioni, identità e musica che nasce dalla terra per arrivare lontano. Su quella linea cammina Ignazio Deg, cantautore pugliese che sarà tra i protagonisti di “Il MEI ti ascolta a Sanremo 2026”, una delle vetrine più autentiche e credibili della settimana del Festival. Venerdì 27 febbraio, in Piazza Bresca, Ignazio Deg porterà dal vivo “Sulle scale di Ostuni”, un brano che è già diventato un manifesto emotivo.🔗 Leggi su Brindisireport.it
