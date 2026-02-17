Dal Sud al Nord giovani e anche anziani

Il rapporto di Svimez e Save the Children rivela che molti giovani e anziani lasciano il Sud per cercare case e lavoro al Nord. La causa principale è la mancanza di opportunità nel Meridione, spingendo le famiglie a trasferirsi in cerca di una vita migliore. Ogni giorno, decine di persone cambiano regione, spesso lasciando alle spalle comunità e tradizioni. Un esempio concreto sono i numeri che mostrano un calo di residenti nel Sud e un aumento nelle città del Nord.

11.36 "Un Paese, due emigrazioni": è il titolo del rapporto in cui Svimez e Save the Children fotografano la mobilità demografica del Mezzogiorno d'Italia. I giovani vanno al Nord già all'Università, il che rende più probabile un inserimento lavorativo lontano da casa. Gli anziani raggiungono figli e nipoti. In 20 anni, oltre 350mila i laureati 25-34enni non rientrati al Sud dal Nord e altri 63mila partiti per l'estero. Quasi raddoppiati, da 96mila a 184mila, i "nonni con la valigia".