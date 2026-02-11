I luoghi di Cime Tempestose | dove è stato girato il film con Jacob Elordi e Margot Robbie

Il film con Jacob Elordi e Margot Robbie è stato girato in Inghilterra, più precisamente nello Yorkshire, dove si svolge la storia del romanzo. Le location del regista catturano le atmosfere tempestose e intense della vicenda, come nel libro di Emily Brontë.

Il film è stato girato in Inghilterra, proprio come il libro originale: è lo Yorkshire che fa da sfondo alla tormentata storia di Heathcliff e Catherine. Arriva in sala il 12 febbraio uno dei film più attesi della stagione cinematografica e che segna il ritorno come attrice e produttrice di Margot Robbie dopo la maternità e il successo di "Barbie". Emerald Fennell dirige "Cime tempestose" in cui troviamo anche Jacob Elordi.

