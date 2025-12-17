Al Politeama That’s Napoli Christmas Show del M° Carlo Morelli

Al Politeama di Napoli, sabato 20 dicembre alle ore 21 e domenica 21 alle ore 18, con “That’s Napoli Christmas Show” del M.° Carlo Morelli inizia il viaggio musicale nel cuore del Natale. Un concerto corale unico, in cui la tradizione partenopea si veste a festa e incontra le più belle melodie. Napolitoday.it

