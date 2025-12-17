Al Politeama That’s Napoli Christmas Show del M° Carlo Morelli
Al Politeama di Napoli, sabato 20 dicembre alle ore 21 e domenica 21 alle ore 18, con “That’s Napoli Christmas Show” del M.° Carlo Morelli inizia il viaggio musicale nel cuore del Natale. Un concerto corale unico, in cui la tradizione partenopea si veste a festa e incontra le più belle melodie. Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli Canta: omaggio scenico alla canzone classica napoletana al Politeama
Leggi anche: Nicola Savino sostituisce Carlo Conti alla conduzione dopo Tale e Quale Show: “Lui sarà in giuria”
POLITEAMA NAPOLI. That’s Napoli Christmas Show. Uno spettacolo musicale ideato e diretto dal M.° Carlo Morelli - Uno spettacolo musicale ideato e diretto dal M. politicamentecorretto.com
Il Politeama Italia è regolarmente aperto lunedì 15 dicembre. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.