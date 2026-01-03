Maduro sotto accusa negli Stati Uniti | dal Cartello de Los Soles al processo federale di New York

Nicolás Maduro, figura centrale della politica venezuelana, è stato oggetto di accuse da parte degli Stati Uniti, che lo hanno inserito in un procedimento federale del 2020. Le indagini lo collegano al Cartello de Los Soles e a un sistema di narcoterrorismo, evidenziando le tensioni tra il governo venezuelano e le autorità statunitensi. Questa situazione mette in luce le controversie internazionali che coinvolgono il leader venezuelano e il suo ruolo nel panorama regionale.

Per anni Nicolás Maduro ha incarnato l’immagine del potere inattaccabile in Venezuela, nonostante una ricompensa multimilionaria fissata dagli Stati Uniti e un atto d’accusa federale reso pubblico nel 2020 che lo indicava come protagonista di un sistema di narcoterrorismo. Quel muro di apparente impunità si è incrinato nelle prime ore di sabato, quando un’operazione militare ha portato all’uscita forzata dal Paese del presidente venezuelano e della moglie. Ora Maduro dovrà comparire davanti a un tribunale federale di New York per rispondere di traffico internazionale di stupefacenti e associazione a delinquere con finalità terroristiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

