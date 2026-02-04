Maduro sotto accusa negli Stati Uniti | dal Cartello dei Soles al processo federale di New York

Da anni Nicolás Maduro si trova sotto accusa negli Stati Uniti. Le accuse puntano il dito contro di lui per aver gestito un sistema di narcoterrorismo, con una ricompensa di diversi milioni di dollari e un atto d’accusa federale pubblicato nel 2020. Nonostante le accuse, il presidente venezuelano ha sempre mantenuto la sua posizione, mostrando di essere ancora in grado di resistere alle pressioni internazionali.

Per anni Nicolás Maduro ha incarnato l’immagine del potere inattaccabile in Venezuela, nonostante una ricompensa multimilionaria fissata dagli Stati Uniti e un atto d’accusa federale reso pubblico nel 2020 che lo indicava come protagonista di un sistema di narcoterrorismo. Quel muro di apparente impunità si è incrinato nelle prime ore di sabato 3 gennaio 2026, quando un’operazione militare ha portato all’uscita forzata dal Paese del presidente venezuelano e della moglie. 🔗 Leggi su Panorama.it

Argomenti discussi: Mosca accusa Caracas, 'difese aeree usate male durante la cattura di Maduro'; La procura degli Stati Uniti include Nicolasito Maduro nell'accusa di traffico di droga insieme a suo padre e Cilia Flores; Ci sono novità riguardo all'udienza giudiziaria contro Nicolás Maduro e Cilia Flores negli Stati Uniti

Maduro sotto accusa negli Stati Uniti: dal Cartello de Los Soles al processo federale di New YorkDalla presunta regia del narcotraffico internazionale al confronto diretto con la giustizia americana. L’uscita forzata dal Venezuela apre una nuova fase per Nicolás Maduro, chiamato a rispondere ... panorama.it

Maduro oggi in tribunale, parte il processo a New York: le accuse e gli imputatiVenticinque pagine per un'incriminazione pesantissima. Nicolas Maduro comparirà oggi in tribunale per il primo atto del processo a suo carico negli Stati Uniti. E sullo sfondo compare un ... adnkronos.com

