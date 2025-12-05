Mondadori store | apre in Campania una nuova libreria Mondadori Bookstore

Un nuovo spazio dedicato ai libri accoglie lettrici e lettori a Trentola Ducenta, all’interno del Centro Commerciale Jambo1, in provincia di Caserta. Con questa nuova apertura  Mondadori Store potenzia ulteriormente il proprio network di librerie in gestione diretta.  L’operazione avviene a seguito del perfezionamento, con decorrenza dallo scorso 1 dicembre, dell’acquisizione da parte di Mondadori Retail del 51% di MA Retail, titolare di dieci store a insegna  Mondadori Bookstore MA,  ai quali si aggiunge ora un nuovo presidio in Campania. «Con l’ingresso delle librerie  Mondadori Bookstore MA  nel perimetro di Mondadori Store, rafforziamo e diversifichiamo il nostro network abbinando a un format che arricchisce la nostra presenza sul mercato una proposta innovativa e complementare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

