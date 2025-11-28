Oltre l’Ucraina lo scenario di Alberto Pagani | Ecco perché la Russia vede l’Europa come una minaccia
Stati Uniti, Russia, Ucraina: il grande gioco del conflitto in Est Europa si gioca attorno all’interazione tra la Casa Bianca di Donald Trump e i due belligeranti. Nel frattempo, l’Europa cerca di capire le linee di tendenza della sua sicurezza e le sfide strategiche che la attendono. Come sarà la Russia e come sarà l’Europa se il cessate il fuoco sul discusso piano Trump si concretizzerà? Ne parliamo con un esperto di scenari globali, il professor Alberto Pagani. Pagani, studioso di intelligence e questioni securitarie, ha la titolarità di un corso sul Terrorismo internazionale presso la sede ravennate delll’Università di Bologna è stato deputato dal 2013 al 2022 e capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Difesa alla Camera nella XVIII Legislatura. 🔗 Leggi su It.insideover.com
