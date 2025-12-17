Ucraina-Russia ecco le garanzie per convincere Kiev | i documenti di Usa e Europa
L'articolo analizza le garanzie offerte da USA ed Europa a Kiev per rafforzare la sicurezza dell'Ucraina nel contesto del conflitto con la Russia. Viene approfondito il supporto militare internazionale, che include addestramento, armi e la presenza di forze europee sul territorio ucraino, nel tentativo di consolidare la resistenza e trovare soluzioni diplomatiche.
(Adnkronos) – Un esercito di 800mila soldati, con addestramento e armi fornite dall’Occidente. Una forza militare formata da soldati di paesi europei presenti in Ucraina. La supervisione degli Stati Uniti, con attività di intelligence per individuare eventuali azioni aggressive della Russia. Sono i 3 pilastri su cui si fonderebbero le garanzie di sicurezza per Kiev . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
