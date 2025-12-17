Ucraina-Russia ecco le garanzie per convincere Kiev | i documenti di Usa e Europa

L'articolo analizza le garanzie offerte da USA ed Europa a Kiev per rafforzare la sicurezza dell'Ucraina nel contesto del conflitto con la Russia. Viene approfondito il supporto militare internazionale, che include addestramento, armi e la presenza di forze europee sul territorio ucraino, nel tentativo di consolidare la resistenza e trovare soluzioni diplomatiche.

Russia e Ucraina verso la pace? Le ultime mosse nei colloqui tra Mosca e Kiev - La diplomazia occidentale tenta di trasformare il cessate il fuoco in una pace stabile per l’Ucraina: garanzie di sicurezza senza NATO, risarcimenti internazionali e mediazioni parallele. panorama.it

Euronews Italiano. . La Russia ribadisce di non voler cedere sui territori occupati in Ucraina e respinge l’ipotesi di una tregua natalizia. Intanto Zelensky parla di progressi nei negoziati con gli Stati Uniti dopo i colloqui di Berlino - facebook.com facebook

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Attacco con droni su Kiev x.com

