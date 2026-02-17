Dai tappetini da palestra ai costumi | ecco gli atlantidei vincitori del Carnevale 2026

I vincitori della 32ª sfilata di Carnevale, gli atlantidei, hanno spiegato che il loro successo deriva dall’essere un gruppo di amici prima di tutto. Durante la premiazione in piazza Unità, hanno raccontato che la loro forza sta nel lavorare insieme con passione, partendo da semplici costumi e tappetini da palestra. Uno di loro ha aggiunto che hanno deciso di partecipare perché si divertono a creare maschere e coreografie, e questa allegria si è vista sul palco.

"Noi gavemo vinto perché prima de esser il gruppo de Città vecchia semo un gruppo de amici", gridano sul palco delle premiazioni, in piazza Unità, i vincitori della 32esima sfilata di Carnevale. Ad aggiudicarsi l'evento più colorato dell'anno è Atlantide) metà rosa, metà azzurra –, presentata dal rione di Città vecchia, seguito a ruota da Servola e San Giacomo. "Le idee mi nascono come popcorn, mi scoppiano in testa", racconta Arianna, la costumista del gruppo. "Quest'anno abbiamo scelto il tema di Atlantide e abbiamo deciso di fare tutto di plastica – continua –: anche il carro.