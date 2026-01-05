Critics Choice Awards | da Chalamet a Elordi ecco tutti i vincitori del 2026

Ecco un riepilogo dei principali vincitori dei Critics Choice Awards 2026, tra cui Timothy Chalamet, che ha ottenuto il premio come miglior attore, e Jacob Elordi, premiato come miglior attore non protagonista. L'articolo presenta anche le interpretazioni premiate di Jessie Buckley e Amy Madigan, offrendo uno sguardo sui riconoscimenti assegnati ai protagonisti del cinema di quest'anno.

Chalamet batte DiCaprio come miglior attore, premiata l'interpretazione di Jessie Buckley. Jacob Elordi, miglior attore non protagonista per Frankenstein ed Amy Madigan, prevale tra le migliori attrici non protagoniste, per Weapons.

