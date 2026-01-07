Dai romanzi ai gialli dai saggi alle storie di adolescenze difficili | ecco i 10 libri novità da leggere a gennaio 2026

Ecco le principali novità letterarie di gennaio 2026. Tra romanzi, gialli, saggi e storie di adolescenze, queste uscite offrono una varietà di temi e stili, riflettendo le molteplici sfumature della narrativa contemporanea. Un elenco di letture che invita a scoprire e approfondire diversi aspetti dell’esperienza umana, con un approccio sobrio e accurato.

I libri di gennaio 2026 attraversano generi e sensibilità diverse: romanzi che scavano nei legami familiari, commedie contemporanee, gialli tesi e inquieti, storie di adolescenze difficili e saggi che aiutano a leggere la realtà con maggiore consapevolezza. Tra le novità spicca anche una storia di emancipazione femminile ambientata nel 1966, che anticipò il Sessantotto. Tra romanzi intensi, gialli avvincenti, racconti di adolescenze inquiete e saggi che interrogano il passato per comprendere il presente, gennaio 2026 offre letture capaci di lasciare il segno. Libri diversi per tono e genere, ma uniti dal desiderio di raccontare ciò che spesso resta nascosto: i legami, le fratture e le domande che ci rendono umani.

