Dagli scarti di pane può nascere un biocarburante pulito

All’Università di Pisa, gli scarti di pane vengono trasformati in un biocarburante pulito, grazie a una ricerca finanziata dal progetto Pnrr Nest. La scoperta nasce dall’esigenza di ridurre i rifiuti alimentari e di trovare alternative più sostenibili ai carburanti tradizionali. Durante lo studio, i ricercatori hanno sviluppato un processo innovativo per convertire il pane raffermo in energia, con un’attenzione particolare alla qualità del prodotto finale.

PISA, 17 febbraio 2026 - Trasformare gli scarti del pane in carburante biosostenibile. E' l'obiettivo di uno studio condotto all’Università di Pisa e pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Environmental Chemical Engineering, finanziato nell’ambito del progetto Pnrr Nest. La ricerca, spiega una nota dell'ateneo pisano, "affronta per la prima volta la sintesi sostenibile dell’etil levulinato, un composto di origine biologica ad alto valore aggiunto, già noto per le sue applicazioni nel settore chimico e come additivo ossigenato per i carburanti, proprio a partire da pane di scarto". I ricercatori hanno sviluppato un processo semplice, economico e facilmente trasferibile su scala industriale, utilizzando un catalizzatore a basso costo, l’acido solforico diluito, e adottando elevate concentrazioni iniziali di biomassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

