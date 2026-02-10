Gli esperti hanno scoperto che usare gli scarti dei semi di girasole può rendere il pane più nutriente. La ricerca si concentra su soluzioni che migliorano la qualità del prodotto e riducono gli sprechi. Ora si lavora a nuovi metodi per integrare questi scarti nel pane quotidiano.

La ricerca alimentare moderna sta spingendo verso soluzioni più sostenibili e salutari per prodotti tradizionali come il pane. Un esempio concreto arriva dai sottoprodotti dell’industria olearia: la farina parzialmente sgrassata di semi di girasole, residuo della spremitura dei semi per l’estrazione dell’olio, sta emergendo come ingrediente funzionale capace di arricchire il pane con proteine, fibre e composti antiossidanti. Il coordinatore della ricerca, il biologo Leonardo Mendes de Souza Mesquita dell’Università di San Paolo (IB-USP, Brasile), spiega che la farina residua dai semi di girasole ha un contenuto proteico compreso tra 40% e 66%, accompagnato da fibre, ferro, calcio e acido clorogenico, un potente antiossidante con proprietà antinfiammatorie e ipoglicemizzanti. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Cibosia.it - Pane più nutriente grazie agli scarti dei semi di girasole

Il Mandillo dei Semi 2026 torna a Santo Stefano d'Aveto domenica 18 gennaio, presso il Bocciodromo Arvigo.

