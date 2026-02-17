Dagli scarti del pane al carburante sostenibile La ricerca dell’ateneo di Pisa

L’Università di Pisa ha scoperto come trasformare gli scarti del pane in carburante sostenibile, rispondendo così alle esigenze di ridurre le emissioni e di limitare lo spreco alimentare. La ricerca ha coinvolto l’analisi di grandi quantità di pane avanzato, trovando un modo pratico per convertirlo in energia. Questo metodo potrebbe rappresentare una soluzione concreta per le città che cercano alternative ecologiche e più efficienti.

Pisa, 17 febbraio 2026 – Ottenere carburante sostenibile dagli scarti del pane. Da uno studio condotto all'Università di Pisa arriva un innovativo approccio di economia circolare che risponde a due delle sfide oggi più sentite a livello globale: l'urgenza della transizione energetica verso fonti rinnovabili e la crescente problematica dello spreco alimentare. L'obiettivo della ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Environmental Chemical Engineering, è ambizioso ma allo stesso tempo concreto: trasformare gli scarti del pane, uno dei rifiuti alimentari più abbondanti al mondo (quasi un milione di tonnellate all'anno), in un biocarburante sostenibile.