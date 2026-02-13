Ricerca, nuove farine proteiche dagli scarti per una alimentazione più sostenibile. Giovanni Ricci, ricercatore italiano, ha sviluppato un metodo innovativo per ottenere farine proteiche dai sottoprodotti agroalimentari, come bucce di frutta e residui di cereali, riducendo così gli sprechi e rendendo più sostenibile la produzione alimentare. A differenza di altre tecniche, questa utilizza processi di fermentazione naturale, che non richiedono sostanze chimiche, e permette di ottenere un prodotto ricco di proteine senza intaccare le risorse naturali.

Nuovi alimenti proteici (NPF- Novel Protein Foods) da fonti non convenzionali come sottoprodotti agroalimentari, funghi, batteri, insetti e alghe. È quanto metterà a punto il progetto europeo PROTEIN4IMPACT (Impact of alternative protein sources to improve nutrition, finanziato nell’ambito del programma Horizon Europe) da 5,3 milioni di euro, al quale partecipano 18 partner di 13 Paesi europei, tra cui per l’Italia Enea, Cnr e Consorzio In.Bio. Il progetto mira a valutare le caratteristiche nutrizionali, sanitarie, di sicurezza e di qualità degli NPF derivati da fonti non convenzionali, analizzandone al contempo l’impatto ambientale e socioeconomico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'olio di palma sostenibile rappresenta una scelta importante nell'industria alimentare, grazie alla sua versatilità e sicurezza d'uso.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Nuove proteine per un’alimentazione più sostenibile, al via il progetto europeo con ENEA; Ambiente: nuove proteine per un’alimentazione più sostenibile.

Contrordine, le farine di insetti non sono così sostenibili come sembravaL’Inghilterra, Paese in prima linea sui temi dei novel food, della carne coltivata e delle nuove farine proteiche, ora fa marcia indietro. Almeno in parte. L’allarme lo lancia The Times con un titolo ... gamberorosso.it

Le fibre saranno le nuove proteine?Da un estremo all'altro, il prossimo trend alimentare sembra essere quello del fibermaxxing. Se anche voi siete estenuati dall’onnipresenza di diete iperproteiche, alimenti proteici e il generale (e ... dissapore.com

La nostra famiglia cresce! Siamo alla ricerca di nuove persone appassionate e sorridenti da inserire nel nostro team! Se ami il mondo della ristorazione e vuoi lavorare in un ambiente giovane, dinamico e accogliente, questa è la tua occasione! Scrivici i - facebook.com facebook