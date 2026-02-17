Dacia vita mia per la rassegna Regista in sala

Dacia Maraini ha raccontato il suo viaggio tra Italia e Giappone in un nuovo documentario, che sarà proiettato mercoledì 18 febbraio all’Arsenale di Pisa. La regista Izumi Chiaraluce ha scelto di mettere in luce le esperienze personali della scrittrice, creando un film intimo e ricco di dettagli. La pellicola, intitolata

Un film documentario che racconta il viaggio intimo di Dacia Maraini tra l'Italia e il Giappone. Appuntamento imperdibile per la rassegna Regista in sala all' Arsenale di Pisa, in programma mercoledì 18 febbraio (ore 18), con la proiezione di "Dacia, vita mia – Dialoghi giapponesi", diretto da Izumi Chiaraluce, una produzione Michelangelo Film, Luce-Cinecittà, Rai documentari in coproduzione con Aura film e il patrocinio della Fondazione Italia Gappone; un docufilm che è stato presentato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Izumi Chiaraluce, artista visiva e regista italo giapponese, ha realizzato disegni, dipinti e cortometraggi, e questo film documentario è il suo primo lungometraggio; mercoledì pomeriggio sarà in sala al Cineclub Arsenale, con la scrittrice Dacia Maraini in collegamento.