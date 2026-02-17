Dacia Maraini al teatro Goldoni un confronto intenso su origini paura libertà
Dacia Maraini ha partecipato a un dibattito al teatro Goldoni di Firenze, spinta dalla sua volontà di esplorare le radici e le paure che influenzano la libertà personale. La scrittrice ha condiviso le sue esperienze davanti a un pubblico attento, prima della rappresentazione di
Firenze, 17 febbraio 2026 – Un confronto intenso su origini, paura, libertà e costruzione dell'identità ha preceduto, al teatro Goldoni, la messa in scena de "Il Gioco dell'Universo", il biopic progetto e regia di Consuelo Barilari, per la stagione del Teatro delle Donne 2026, con Manuela Kustermann nel ruolo di Dacia Maraini e Maximilian Nisi nel ruolo di Fosco. Protagoniste dell'incontro la scrittrice Dacia Maraini e la direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, Agnese Pini, in un dialogo che ha attraversato biografia personale, memoria storica e tensioni del presente. Pini ha aperto la conversazione richiamando il contesto simbolico dell'opera: l'eredità familiare, la libertà e il difficile percorso con cui ogni donna costruisce una propria identità autonoma, anche nel confronto con una figura paterna straordinaria e ingombrante «nel senso migliore del termine».
