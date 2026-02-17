Dacia Maraini al teatro Goldoni un confronto intenso su origini paura libertà

Dacia Maraini ha partecipato a un dibattito al teatro Goldoni di Firenze, spinta dalla sua volontà di esplorare le radici e le paure che influenzano la libertà personale. La scrittrice ha condiviso le sue esperienze davanti a un pubblico attento, prima della rappresentazione di

Firenze, 17 febbraio 2026 – Un confronto intenso su origini, paura, libertà e costruzione dell’identità ha preceduto, al teatro Goldoni, la messa in scena de “Il Gioco dell’Universo“, il biopic progetto e regia di Consuelo Barilari, per la stagione del Teatro delle Donne 2026, con Manuela Kustermann nel ruolo di Dacia Maraini e Maximilian Nisi nel ruolo di Fosco. Protagoniste dell’incontro la scrittrice Dacia Maraini e la direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, Agnese Pini, in un dialogo che ha attraversato biografia personale, memoria storica e tensioni del presente. Pini ha aperto la conversazione richiamando il contesto simbolico dell’opera: l’eredità familiare, la libertà e il difficile percorso con cui ogni donna costruisce una propria identità autonoma, anche nel confronto con una figura paterna straordinaria e ingombrante «nel senso migliore del termine». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dacia Maraini, incontro e spettacolo al Teatro delle DonneFirenze, 13 febbraio 2026 - Dacia Maraini ha incontrato il pubblico al Teatro delle Donne, portando in scena uno spettacolo che racconta il suo rapporto con il padre, un legame intenso alimentato da ricordi di Natura, Cultura e dell'Universo che le ha dato forma.

Al Teatro Goldoni lo spettacolo sulla vita di Fosco MarainiAl Teatro Goldoni si presenta uno spettacolo dedicato alla vita di Fosco Maraini, figura di grande rilievo nel panorama culturale italiano.

