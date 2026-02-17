Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026 | gli eroi di allora e di oggi del team-pursuit in cima all’Olimpo!

Nel 2006, durante le Olimpiadi di Torino, la squadra italiana di speed skating conquistò il oro nel team pursuit maschile, segnando una svolta storica per il nostro sport. La vittoria arrivò grazie a un’ottima strategia e a una preparazione rigorosa dei pattinatori, che avevano lavorato duramente per mesi. Oggi, a Milano Cortina 2026, quegli stessi atleti, ormai diventati leggenda, guidano ancora con passione la squadra italiana in questa disciplina.

Nel 2006, alle Olimpiadi Invernali di Torino, nello speed skating fece il debutto una nuova specialità, quella del team pursuit maschile (detta anche inseguimento a squadre ): in quelli che si pensavano essere dei Giochi irripetibili per il pattinaggio di velocità azzurro, fu l’Italia la prima della storia a fregiarsi dell’oro. L’Italia nel quintetto iscritto alla gara poteva contare su Matteo Anesi, Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Stefano Donagrandi ed Ermanno Ioriatti: il format di gara contava un turno in più rispetto a quello attuale, dato che le qualificazioni servivano soltanto a definire il tabellone, che partiva dai quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026: gli eroi di allora e di oggi del team-pursuit in cima all’Olimpo! Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026: saranno quattro gli italiani ancora presenti 20 anni dopo!Questa breve analisi evidenzia la presenza di quattro atleti italiani che, dopo 20 anni, partecipano ancora ai Giochi Olimpici Invernali, questa volta a Milano Cortina 2026. Milano-Cortina 2026, un big rischia l’esclusione: solo due reduci da Torino 2006Con la conclusione delle qualificazioni per Milano-Cortina 2026, sono stati definiti i posti assegnati agli atleti italiani nella combinata nordica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Su Milano Cortina 2026 incombe il tragico precedente di Torino 2006; Da Torino a Milano Cortina: il filo di Arianna che ha sconfitto il tempo; TREND | Da Torino 2006 a MilanoCortina: Federalberghi promuove il territorio negli Aeroporti di Caselle, Malpensa e Linate; Vent’anni da Torino 2006, la città celebra l’eredità olimpica con Castellani e Nasi. Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026: gli eroi di allora e di oggi del team-pursuit in cima all’Olimpo!Nel 2006, alle Olimpiadi Invernali di Torino, nello speed skating fece il debutto una nuova specialità, quella del team pursuit maschile (detta anche inseguimento a squadre): in quelli che si ... oasport.it TREND | Da Torino 2006 a MilanoCortina: Federalberghi promuove il territorio negli Aeroporti di Caselle, Malpensa e LinateTREND | Da Torino 2006 a Milano-Cortina: Federalberghi Torino promuove il territorio negli Aeroporti di Caselle, Malpensa e Linate ... turismoitalianews.it Milano-Cortina 2026. Oro nell’inseguimento uomini a squadre del pattinaggio. Battuti gli Usa facebook Il medagliere di Milano-Cortina 2026: l’Italia è seconda con ventiquattro medaglie x.com