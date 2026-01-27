Questa breve analisi evidenzia la presenza di quattro atleti italiani che, dopo 20 anni, partecipano ancora ai Giochi Olimpici Invernali, questa volta a Milano Cortina 2026. Arianna Fontana, Alessandro Pittin, Joel Retornaz e Roland Fischnaller rappresentano un esempio di continuità e dedizione nello sport olimpico italiano. La loro presenza testimonia l’importanza dell’esperienza e della perseveranza nel percorso verso le Olimpiadi.

Arianna Fontana, Alessandro Pittin, Joel Retornaz e Roland Fischnaller sono gli unici atleti azzurri convocati per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ad aver preso parte anche alla precedente edizione olimpica casalinga del 2006. Tre di loro si presentano ai nastri di partenza del nuovo appuntamento a cinque cerchi con l’ambizioso obiettivo di salire sul podio, mentre il quarto può già considerarsi soddisfatto di vivere per la seconda volta in carriera l’emozione di un’Olimpiade in Italia. Quest’ultimo è Pittin, che ha regalato all’Italia nel 2010 a Vancouver la prima (e ad oggi unica) medaglia nella combinata nordica ai Giochi dopo aver preso parte in un ruolo da comprimario alle Olimpiadi di Torino 2006. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026: saranno quattro gli italiani ancora presenti 20 anni dopo!

Con la conclusione delle qualificazioni per Milano-Cortina 2026, sono stati definiti i posti assegnati agli atleti italiani nella combinata nordica.

Dopo vent’anni, Torino accoglie nuovamente la Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Dove eravamo vent'anni fa? 2006-2026 da un'Olimpiade italiana a un'altra passando per un Mondiale di calcio che non ci aspettavamoIl trend sui social riporta al 2016, ma, sportivamente parlando, è il 2006 l'anno che dovremmo ricordare: è quello dell'Olimpiade invernale a Torino e della Coppa del Mondo di calcio ... vanityfair.it

Roberto Daneo, l’uomo che fa vincere le candidature da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026, passando per Expo 2015: «Il segreto? L'approccio trasversale»Figura chiave per l'assegnazione di grandi eventi degli ultimi 20 anni, ha creato una società specializzata: «Questa sarà l’Olimpiade della maturità. Ma Torino fu la scintilla, l’inizio di tutto. Molt ... torino.corriere.it

