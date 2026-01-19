Milano-Cortina 2026 un big rischia l’esclusione | solo due reduci da Torino 2006

Con la conclusione delle qualificazioni per Milano-Cortina 2026, sono stati definiti i posti assegnati agli atleti italiani nella combinata nordica. Purtroppo, solo due atleti presenti a Torino 2006 sono riusciti a qualificarsi, mentre un atleta di alto livello rischia l’esclusione. Questo scenario riflette le sfide e le dinamiche di una disciplina in continua evoluzione, con un occhio alle prospettive future per la squadra italiana.

Con il termine del periodo di qualificazione per Milano-Cortina 2026, gli spazi disponibili per gli atleti italiani nella combinata nordica si sono delineati e purtroppo non senza delusioni. La Coppa del Mondo disputa a Oberhof ha rappresentato una sorta di “spareggio” per conquistare il secondo pettorale olimpico al fianco dell’inamovibile Samuel Costa. A contenderselo erano Alessandro Pittin, veterano della disciplina, e il più giovane Aaron Kostner. Tuttavia i risultati delle gare di questo weekend sembrano favorire quest’ultimo, mettendo seriamente a rischio la partecipazione di Pittin ai giochi di casa.🔗 Leggi su Sportface.it

Le competizioni di combinata nordica svoltesi a Oberhof questo weekend offrono spunti di riflessione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con Alessandro Pittin sempre più distante dalla partecipazione olimpica, si delineano i possibili atleti reduci da Torino 2006 ancora in corsa. Questi risultati aiutano a comprendere le dinamiche e le prospettive future dello sport in Italia, in un contesto di crescente attenzione verso le prossime grandi manifestazioni olimpiche.

MILANO CORTINA 2026: LA FIAMMA OLIMPICA PASSA PER SIRACUSA E L’ORTEA PALACE LA CELEBRA CON UNA MOSTRA DI CIMELI DI CORTINA 1956 – ROMA 1960 E TORINO 2006

Il passaggio della fiaccola olimpica a Siracusa sarà celebrato con una mostra presso l’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection. L’esposizione comprende cimeli, torce, divise ufficiali e materiali storici provenienti da Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006, omaggiando così le edizioni passate dei Giochi Olimpici in Italia.

