Da San Pietro Vernotico a Venezia | i costumi di Anna Rita protagonisti al Carnevale

Anna Rita ha deciso di portare i suoi costumi fatti a mano dal suo paese, San Pietro Vernotico, fino al cuore del Carnevale di Venezia. La donna ha passato settimane a creare maschere colorate e abiti elaborati, che ora sfileranno tra le gondole e i cortei della città lagunare. La sua passione per i dettagli la spinge a trasformare ogni costume in un’opera d’arte, e questa volta ha scelto di condividere il suo talento con un pubblico più ampio.

Un gruppo di brindisini, 12 per la precisione (6 coppie), ha infatti chiesto di poter utilizzare alcuni degli abiti cuciti a mano dalla collezionista per partecipare alla storica manifestazione lagunare SAN PIETRO VERNOTICO - Dalla stanza dei travestimenti di una casa di San Pietro Vernotico alle calli e campielli di Venezia. Quest'anno i costumi artigianali realizzati da Annarita Renna, casalinga sampietrana appassionata di cucito e nota per la sua variegata collezione di abiti di Carnevale, hanno sfilato su uno dei palcoscenici più prestigiosi e suggestivi al mondo: il celebre Carnevale di Venezia, in scena quest'anno dal 31 gennaio al 17 febbraio.