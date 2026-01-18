Gaffe del Comune di Lecce | Bando rifiuti copiato da quello di San Pietro Vernotico

Il Comune di Lecce avrebbe pubblicato un bando relativo a un finanziamento di 238 milioni di euro, risultando identico a quello di San Pietro Vernotico. Questa vicenda ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sull’originalità dell’avviso pubblico, evidenziando una possibile svista nella redazione dei documenti. La vicenda mette in luce l’importanza di verificare attentamente le fonti e di garantire procedure corrette nelle iniziative pubbliche.

Il Comune di Lecce ha recentemente suscitato attenzione a causa di una nuova gaffe riguardante il bando sui rifiuti, accusato di essere copiato da quello di San Pietro Vernotico. Si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di errori già verificatisi, tra cui la richiesta di ampliamento della rete di trasporto pubblico. Un esempio di come, in ambito amministrativo, siano importanti attenzione e precisione.

Martedì 20 gennaio 2026 alle ore 18, presso l'aula consiliare di San Pietro Vernotico, si terrà la presentazione del libro di Francesco Mandoi, "Dialogo sulla giustizia". L'evento offrirà un'occasione di discussione e approfondimento sul tema della giustizia, coinvolgendo la comunità locale in un confronto sobrio e riflessivo. Un momento dedicato alla riflessione su un tema centrale nella società.

