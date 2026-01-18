Lecce nuova gaffe del Comune | Bando rifiuti copiato da quello di san Pietro Vernotico

Il Comune di Lecce ha recentemente suscitato attenzione a causa di una nuova gaffe riguardante il bando sui rifiuti, accusato di essere copiato da quello di San Pietro Vernotico. Si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di errori già verificatisi, tra cui la richiesta di ampliamento della rete di trasporto pubblico. Un esempio di come, in ambito amministrativo, siano importanti attenzione e precisione.

LECCE – Errare è umano, perseverare diabolico. E non c’è due senza tre. Verrebbe da citare questi due massime dinanzi alla nuova gaffe del Comune di Lecce, relativa al bando dei rifiuti, che si aggiunge a quella già nota relativa alla richiesta di ampliamento della rete di trasporto pubblico e a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

