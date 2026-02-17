Da Ressel a Marconi tra scienza e mare | in Porto vecchio un secolo di scoperte

Ressel e Marconi sono protagonisti di un secolo di scoperte che il Museo del Mare di Trieste espone tra le sue pareti. La mostra si svolge nel Porto Vecchio, un luogo che ha visto passare navi e scienziati, e che ora rivela le radici delle innovazioni legate all’Adriatico. I visitatori possono ammirare strumenti e fotografie che testimoniano il legame tra mare e progresso scientifico, un patrimonio che ancora oggi affascina chi attraversa queste storiche banchine.

Trieste, città di mare e di scienza: due viaggi da non perdere al Museo del Mare (Magazzino 26, Porto Vecchio-Porto Vivo), tra moli carichi di storia, innovazioni nate guardando l'Adriatico e navi che hanno solcato il mondo, Trieste racconta la sua anima più autentica. Il Comune di Trieste e CoopCulture vi invitano a partecipare a due visite guidate speciali per scoprire come la città sia diventata un crocevia di uomini, merci, scoperte scientifiche e tecnologia navale. Da Ressel a Marconi, tra scienza e mare: in Porto vecchio un secolo di scoperte Il Porto Vecchio, oggi terreno di sperimentazione per i droni sottomarini di Saipem, la presenza della nave rompighiaccio Laura Bassi, unica nel suo genere in Italia, e la sede dell'Istituto Nazionale