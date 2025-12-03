Migrante trovato morto in Porto vecchio era deceduto da ore
Oggi pomeriggio, 3 dicembre, poco dopo le 15, una persona è stata trovata morta in un magazzino del Porto vecchio. Si tratta di Hichem Billal Magoura, un cittadino algerino di 32 anni: la salma è stata rinvenuta da un uomo originario del Marocco e si trovava nella stanza più a sud dell'edificio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
