Morto il migrante colto da malore in Porto Vecchio

Un migrante nepalese colto da malore a Porto Vecchio non è riuscito a sopravvivere. Dopo il peggioramento delle sue condizioni, si è manifestata la morte cerebrale e successivamente è stato ufficialmente dichiarato il decesso. La vicenda evidenzia le difficoltà e i rischi affrontati da molte persone in movimento, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi adeguati e tempestivi in situazioni di emergenza sanitaria.

Non ce l’ha fatta il migrante nepalese colto da malore in Porto Vecchio e, dopo l’aggravamento nella giornata di ieri, è sopraggiunta la morte cerebrale e infine è stato decretato il decesso. Lo riporta Il Piccolo. Lo scorso sabato 10 gennaio l’uomo aveva avuto un arresto cardiaco in uno dei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Migrante trovato morto in Porto vecchio, era deceduto da ore Leggi anche: Precipitano le condizioni del migrante colto da malore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Morto il migrante colto da malore in Porto Vecchio; Migrante trovato privo di sensi in Porto vecchio, ricoverato in gravi condizioni a Cattinara. Morto il migrante colto da malore in Porto Vecchio - Lo scorso sabato 10 gennaio l’uomo aveva avuto un arresto cardiaco in uno dei magazzini abbandonati. triesteprima.it

