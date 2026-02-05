Riqualificazione del Centro direzionale | approvato il progetto

La Giunta Comunale di Napoli ha dato il via libera al progetto di riqualificazione del Centro direzionale. Il sindaco Gaetano Manfredi e la vicesindaco Laura Lieto hanno firmato l’approvazione, che ora passa alla fase di progettazione concreta. L’obiettivo è dare un nuovo volto alla zona, rendendola più moderna e funzionale. Nei prossimi mesi, le autorità comunali si concentreranno sulla definizione dei dettagli tecnici e sui lavori da avviare.

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi e della Vicesindaco con delega all'Urbanistica Laura Lieto, ha approvato in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'intervento complessivo denominato "Grande Progetto di riqualificazione del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Centro Lavori: approvato il progetto di riqualificazione del parecchio del Parco della Pace È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del parcheggio del Parco della Pace a Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme. Fu devastata dal fortunale del 2023: approvato il progetto per la riqualificazione della piazza di Savarna Dopo il fortunale del 2023, è stato approvato il progetto di riqualificazione della piazza di Savarna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Centro Argomenti discussi: Al Centro Direzionale Napoli si potranno costruire nuove case e riqualificare le torri; Centro conferenze di piazza Zanellato: 890mila euro per la riqualificazione; Il nuovo ponte sospeso al Centro Direzionale di Napoli, collega Tribunale e Procura: strada chiusa fino a marzo; Napoli - Riqualificazione Largo Maradona, l'imprenditore Ditto: Sembra sala attesa dentista. Napoli, la giunta comunale approva un progetto di riqualificazione del Centro DirezionaleLa Giunta Comunale di Napoli, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e della Vicesindaco con delega all'Urbanistica Laura Lieto , ha approvato ... msn.com Napoli, via alla riqualificazione del Centro Direzionale: primo ok da 1,3 milioniPrende ufficialmente forma il grande piano di riqualificazione del Centro Direzionale di Napoli. La Giunta comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi ... cronachedellacampania.it PARTE LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI Approvato il “Grande Progetto di riqualificazione del Centro Direzionale di Napoli”, con un primo intervento di 1,3 milioni di euro per la riqualificazione dei sistemi di risalita, finanziato da facebook Avviata la riqualificazione del centro sportivo in attesa del bando x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.