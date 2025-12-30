I sapori del Broccoletto di Custoza
Custoza si prepara ad ospitare la 24ª edizione de “I sapori del Broccoletto”, un evento che celebra le tradizioni gastronomiche locali. Questa manifestazione, ormai consolidata, offre l’opportunità di scoprire i piatti tipici preparati con il pregiato broccoletto, prodotto simbolo della zona. Un’occasione per conoscere meglio la cultura culinaria di Custoza e vivere un momento di convivialità autentica durante l’inverno veronese.
Custoza è pronta ad accogliere la 24esima edizione de "I sapori del Broccoletto", uno degli appuntamenti più attesi dell'inverno veronese. Con l'arrivo del freddo, torna protagonista il broccoletto, ortaggio simbolo del territorio, capace di esprimere tutta la sua dolcezza nei mesi più rigidi.
Broccoletto di Custoza protagonista dell’inverno 2026: eventi e degustazioni tra gennaio e febbraio.
"I sapori del Broccoletto di Custoza 2026" è alle porte! Manca pochissimo alla 24ma edizione della tradizionale festa che riscalda l'inverno delle @terredelcustoza_official SI conferma la location nell'ampia tensostruttura riscaldata. Due settimane da venerdì a - facebook.com facebook
