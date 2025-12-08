Fiano & Fuoco | un successo tra sapori tradizioni e cultura a Montefredane

Avellino, 8 dic – Grande partecipazione ieri a Fiano & Fuoco, la manifestazione che anche quest’anno ha animato il centro storico di Montefredane con sapori tipici, suggestioni natalizie e momenti di intrattenimento per tutte le età.Fin dal mattino, stand gastronomici e cantine hanno attirato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La magia dei borghi irpini a Natale I nostri campanili si illuminano, si scaldano, si colorano Qui Montefredane, con Fiano & Fuoco Vuoi vedere anche il tuo comune raccontato qui? Inviaci la foto del tuo borgo addobbato per le feste… l'Irpinia è ancora più bella

