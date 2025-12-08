Fiano & Fuoco | un successo tra sapori tradizioni e cultura a Montefredane

Avellinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 8 dic – Grande partecipazione ieri a Fiano & Fuoco, la manifestazione che anche quest’anno ha animato il centro storico di Montefredane con sapori tipici, suggestioni natalizie e momenti di intrattenimento per tutte le età.Fin dal mattino, stand gastronomici e cantine hanno attirato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

