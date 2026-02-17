Curling Svizzera in semifinale da imbattuta alle Olimpiadi Il Canada si aggrega l’Italia si rilancia

La Svizzera ha raggiunto le semifinali di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vincendo entrambe le partite senza perdere un set, dopo aver battuto la Norvegia e la Svezia. La squadra svizzera si è dimostrata molto solida, mantenendo un ritmo costante e dimostrando grande precisione nei tiri. Il Canada si è unito alla corsa alle medaglie, superando con autorità la Finlandia, mentre l’Italia ha ottenuto una vittoria importante contro la Gran Bretagna, rilanciandosi nel torneo.

La Svizzera e il Canada si sono qualificate alle semifinali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 grazie ai due netti successi ottenuti in serata. Gli elvetici hanno sconfitto la Germania per 8-4, mettendo la testa avanti già con i due punti marcati nel primo end, replicandosi con due sigilli nel quarto parziale e poi creando il solco risolutore tra sesto e settimo parziali: prima tre stone vincenti in casa, poi una mano rubata da un punto e affermazione in cassaforte. Yannick Schwaller e compagni si confermano saldamente al comando della classifica generale da imbattuti, con sette vittorie a referto e una lunghezza di vantaggio nei confronti del Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

