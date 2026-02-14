Curling la Svezia vola da imbattuta alle Olimpiadi Canada in crisi la Svizzera vince il big match USA ok
La Svezia conquista la quarta vittoria di fila nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo l’Italia 8-6 grazie a due punti rubati nelle prime fasi e confermando il suo stato di forma. La squadra svedese ha dimostrato grande freddezza nel secondo tempo, mentre il Canada attraversa un momento difficile con sconfitte consecutive. La Svizzera si impone sul big match contro la Norvegia, mentre gli Stati Uniti mantengono il ritmo con una vittoria convincente contro la Gran Bretagna.
La Svezia prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo l’Italia per 8-6: decisive le mani da un punto rubate proprio in apertura dell’incontro e al ritorno sul ghiaccio dopo l’intervallo. Anna Hasselborg e compagne hanno infilato la quarta vittoria consecutiva, mentre il quartetto guidato da Stefania Constantini è incappato nella quarta battuta d’arresto di fila e rimane in fondo alla classifica generale. Le scandinave possono fare affidamento su un successo di margine della Svizzera, che ha sconfitto il Canada per 8-7 all’extra-end nella rivincita della finale degli ultimi due Mondiali vinti dalle nordamericane: Rachel Homan e compagne sono partite a razzo, rubando due mani consecutive e issandosi sul 4-0 dopo tre end, ma la compagine di Silvana Tirinzoni ha dimezzato lo svantaggio con una rubata (4-2 all’intervallo), ha ribaltato la situazione mettendo a segno quattro punti nel settimo parziale e festeggiando al supplementare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Curling: La Svezia accusa il Canada di barare e sul ghiaccio volano parole grosse: le immagini dal torneo maschile di CortinaCurling: La Svezia accusa il Canada di barare e sul ghiaccio volano parole grosse: le immagini dal torneo maschile di Cortina video VIDEO CURLING, MILANO CORTINA 2026 - ... neveitalia.it
Curling ad alta tensione: la Svezia accusa il Canada di imbroglio e volano parolacceGli scandinavi hanno accusato gli avversari di aver toccato due volte la stone dopo il lancio. Kennedy non l’ha presa bene: Vai a farti fott.... Il Var non c'è, la federazione mondiale aggiunge due ... gazzetta.it
World Curling 'Var non c'è, ma da ora due arbitri per i lanci'. La decisione dopo Svezia-Canada. Emesso avvertimento per un giocatore #ANSA x.com