Curling Svezia e Svizzera impeccabili alle Olimpiadi Crollano Canada e Gran Bretagna tra le donne

Anna Hasselborg e la squadra svedese hanno vinto contro la Danimarca grazie a un ultimo tiro decisivo, mentre le svizzere hanno superato la Cina con un finale intenso. La gara di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sta rivelando molto combattuta, con entrambe le nazionali che mostrano grande precisione e determinazione. Nel frattempo, Canada e Gran Bretagna hanno subito sconfitte tra le donne, lasciando spazio alle squadre europee.

Svezia e Svizzera proseguono il proprio cammino netto nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la compagine scandinava guidata da Anna Hasselborg si è imposta di misura contro la Danimarca (6-5), gestendo brillantemente il vantaggio dell'hammer nell'ultimo tiro; le svizzere, argento iridato in carica, sono state brillantemente guidate contro la Cina, imponendosi per 7-5 con tre punti messi a segno nel settimo end e la mano rubata nell'ottavo parziale che hanno fatto la differenza. Le Campionesse del Mondo hanno invece perso: il Canada è scivolato in volata contro gli USA, che hanno fatto la differenza con i 4 punti segnati nel sesto end e i due punti conclusivi, grazie a cui hanno risposto alle tre marcature del quartetto della Foglia d'Acero nella nona frazione.