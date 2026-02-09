Epilessia la patologia che non ha età ma si può curare | il problema ancora da superare é lo stigma

Oggi, in tutto il mondo, si ricorda la Giornata Mondiale dell’Epilessia. È un momento per parlare di questa malattia che può colpire chiunque, a qualsiasi età, e che si può curare. Nonostante i progressi medici, molti ancora pensano a questa condizione come qualcosa di misterioso o pericoloso. La giornata serve anche a sfatare i pregiudizi e a chiedere di più sulla diagnosi e le cure. L’obiettivo è far conoscere meglio questa patologia e aiutare chi ne vive.

Oggi, 9 febbraio, ricorre la Giornata Mondiale dell'Epilessia, un'occasione importante per informare, sensibilizzare e abbattere i pregiudizi che ancora circondano una patologia neurologica che interessa milioni di persone nel mondo. Parlare di epilessia significa promuovere consapevolezza, inclusione e diritti, restituendo centralità alla qualità della vita di chi ne è affetto. L'epilessia è una malattia neurologica cronica caratterizzata dalla comparsa di crisi epilettiche ricorrenti, causate da un'attività elettrica anomala e improvvisa del cervello. Le crisi possono manifestarsi in forme molto diverse: da convulsioni generalizzate e perdita di coscienza, fino a brevi assenze o alterazioni del comportamento. L'epilessia è largamente diffusa a livello mondiale. Ma nonostante l'incidenza risente ancora del pregiudizio. Ecco perché sconfiggere lo stigma L'epilessia colpisce milioni di persone in tutto il mondo, ma ancora oggi molte si trovano a dover affrontare pregiudizi e incomprensioni.

