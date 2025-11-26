L’onda lunga della crisi storico lanificio usa la solidarietà difensiva per superare la crisi e salvare posti di lavoro

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 26 novembre 2025 – Lo stato di salute del comparto tessile è sempre critico. Per riuscire a vedere i primi spiragli di luce, in base agli ordinativi sempre bloccati, c’è da attendere almeno l’avvio del nuovo anno. E (molto probabilmente) non sarà sufficiente. A rilevare una temperatura ancora incandescente sono le scelte compiute anche da storiche aziende protagoniste da decenni del distretto e del suo buon nome nel mondo, nel segno di qualità e creatività. Dopo il caso della Rifinizione Nuove Fibre che per attraversare l’attuale periodo di criticità ha attivato il nuovo strumento della composizione negoziata per raggiungere accordi diretti con ciascun creditore, è la volta del Lanificio Mario Bellucci a far ricorso a strumenti insoliti per il distretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217onda lunga della crisi storico lanificio usa la solidariet224 difensiva per superare la crisi e salvare posti di lavoro

© Lanazione.it - L’onda lunga della crisi, storico lanificio usa la solidarietà difensiva per superare la crisi e salvare posti di lavoro

Argomenti simili trattati di recente

l8217onda lunga crisi storicoL’onda lunga della crisi, storico lanificio usa la solidarietà difensiva per superare la crisi e salvare posti di lavoro - La ditta Bellucci è ricorsa all’ammortizzatore alternativo della durata di un anno per affrontare lo stallo che attanaglia il tessile ... Riporta msn.com

Bagnasco: povertà è l'onda lunga della crisi - I dati diffusi dall'Istat che rilevano la situazione della povertà in Italia "devono essere presi molto sul serio". Segnala avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: L8217onda Lunga Crisi Storico