Prato, 26 novembre 2025 – Lo stato di salute del comparto tessile è sempre critico. Per riuscire a vedere i primi spiragli di luce, in base agli ordinativi sempre bloccati, c’è da attendere almeno l’avvio del nuovo anno. E (molto probabilmente) non sarà sufficiente. A rilevare una temperatura ancora incandescente sono le scelte compiute anche da storiche aziende protagoniste da decenni del distretto e del suo buon nome nel mondo, nel segno di qualità e creatività. Dopo il caso della Rifinizione Nuove Fibre che per attraversare l’attuale periodo di criticità ha attivato il nuovo strumento della composizione negoziata per raggiungere accordi diretti con ciascun creditore, è la volta del Lanificio Mario Bellucci a far ricorso a strumenti insoliti per il distretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’onda lunga della crisi, storico lanificio usa la solidarietà difensiva per superare la crisi e salvare posti di lavoro