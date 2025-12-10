Manovra | Conte ' nessuna risposta dalla maggioranza su nostre proposte'

Il confronto sulla manovra tra il governo e la maggioranza prosegue senza risposte concrete alle proposte avanzate. Conte evidenzia come le iniziative del suo gruppo siano state finora accolte senza risultati concreti, mentre si cerca di trovare un’intesa per affrontare le emergenze economiche e sociali del Paese.

Roma, 10 dic (Adnkronos) - Sulla manovra "noi abbiamo aperto da subito rispetto alle emergenze del Paese. Abbiamo chiesto addirittura alle forze di maggioranza di essere disponibili a lavorare insieme su alcuni obiettivi fondamentali" ma "nulla, nessuna risposta". Lo ha detto Giuseppe Conte, a margine di una conferenza stampa alla Camera, sottolineando che con la maggioranza "certo non c'è una grande discussione". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Conte, 'nessuna risposta dalla maggioranza su nostre proposte'

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITÀ La disabilità ci appartiene. Non possiamo voltarle le spalle. Il M5S, come ha ricordato in queste ore il Presidente Giuseppe Conte, ha presentato un emendamento alla manovra per sostenere i caregiver che - facebook.com Vai su Facebook

Landini, nessuna risposta, la manovra porta a sbattere - "E stato un incontro dannoso non abbiamo avuto alcuna risposta e la manovra è una manovra che porta a sbattere questo Paese". Lo riporta ansa.it