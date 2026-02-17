Cuori stasera su Rai 1 l' ultima puntata della fiction con Pilar Fogliati
Stasera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di “Cuori”, una fiction che racconta le vite dei medici e degli infermieri delle Molinette di Torino negli anni Settanta. Pilar Fogliati interpreta uno dei personaggi principali, portando a schermo le difficoltà quotidiane di quegli operatori sanitari. La serie si conclude dopo aver mostrato le sfide personali e professionali di chi lavora in ospedale in un periodo di grandi cambiamenti.
Oggi, martedì 17 febbraio 2026, si conclude su Rai 1 la terza stagione di Cuori, la serie ambientata nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino negli anni '70, agli albori delle tecniche mediche relative ai trapianti di cuore e alla realizzazione del cuore artificiale. Dopo i due episodi andati in onda ieri, stasera sarà la volta del gran finale, pronto a tenere incollati gli spettatori al piccolo schermo tra colpi di scena, tensioni e chiarimenti. Dopo il fallimento del pacemaker nucleare a Milano, che ha portato a una crisi nel rapporto in crisi tra Helmut e Virginia, ecco cosa succederà stasera dalle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cuori, la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1: le anticipazioni dell'8 febbraio
Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio di
Cuori, la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1: le anticipazioni del 9 febbraio
Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di
CUORI - Stagione 3 (2026) | Promo tv della fiction Rai con Matteo Martari e Pilar Fogliati
Argomenti discussi: Cuori 3 stasera su Rai 1 con la quinta puntata e le dimissioni di Alberto: le anticipazioni; Cuori, la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1: le anticipazioni dell'8 febbraio; Cuori 3, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Cuori 3 torna già oggi 9 febbraio: Delia affronta Alberto, ma è il caso Bruno che cambia tutto.
Si concludono stasera le storie e le sfide dei medici e degli infermieri delle Molinette di Torino negli anni '70Si conclude stasera su Rai 1 la fiction Cuori con Pilar Fogliati e Matteo Martari ambientata alle Molinette di Torino negli anni '70. Le anticipazioni del 17 febbraio 2026. gazzetta.it
Cuori 3, stasera su Rai 1 la quinta puntata: Delia fa le valige, Luisa ha una crisi cardiaca e Bruno rischia la vitaLa quinta e penultima puntata della terza stagione di Cuori si preannuncia movimentata e piena di imprevisti. Fra le corsie e le mura di casa, i mariti deludono le mogli e le minacce si moltiplicano. comingsoon.it
Cuori 3, dove è stata girata la serie tv con Matteo Martari e Pilar Fogliati in onda su Rai 1 - facebook.com facebook
Cuori 3, Pilar Fogliati e Matteo Martari ai ragazzi: “Non abbiate paura di sognare” x.com