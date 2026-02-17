Cuori stasera su Rai 1 l' ultima puntata della fiction con Pilar Fogliati

Stasera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di “Cuori”, una fiction che racconta le vite dei medici e degli infermieri delle Molinette di Torino negli anni Settanta. Pilar Fogliati interpreta uno dei personaggi principali, portando a schermo le difficoltà quotidiane di quegli operatori sanitari. La serie si conclude dopo aver mostrato le sfide personali e professionali di chi lavora in ospedale in un periodo di grandi cambiamenti.

Oggi, martedì 17 febbraio 2026, si conclude su Rai 1 la terza stagione di Cuori, la serie ambientata nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino negli anni '70, agli albori delle tecniche mediche relative ai trapianti di cuore e alla realizzazione del cuore artificiale. Dopo i due episodi andati in onda ieri, stasera sarà la volta del gran finale, pronto a tenere incollati gli spettatori al piccolo schermo tra colpi di scena, tensioni e chiarimenti. Dopo il fallimento del pacemaker nucleare a Milano, che ha portato a una crisi nel rapporto in crisi tra Helmut e Virginia, ecco cosa succederà stasera dalle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

