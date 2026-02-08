Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio di

Dopo il buon riscontro di pubblico della prima puntata, seguita la settimana scorsa da 2.923.000 spettatori pari al 17,8% di share, prosegue stasera su Rai 1 la terza stagione di Cuori, la serie ambientata nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino negli anni '70, agli albori delle tecniche mediche relative ai trapianti di cuore e alla realizzazione del cuore artificiale. Dopo l'uscita di scena di Daniele Pecci, a guidare il cast di questo nuovo ciclo di episodi sono rimasti Pilar Fogliati e Matteo Martari. Nel corso della prima puntata, ambientata nel 1974, sei anni dopo la conclusione della seconda stagione, gli spettatori hanno ritrovato i personaggi già amati nelle prime due stagioni, scoperto come è cambiata nel frattempo la loro vita e fatto la conoscenza dei nuovi arrivi, a cominciare dal nuovo primario Luciano La Rosa, che ha subito portato un po' di scompiglio in reparto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cuori, la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1: le anticipazioni dell'8 febbraio

Questa sera su Rai 1 torna Cuori con una nuova stagione ambientata nel 1974.

CUORI - Stagione 3 (2026) | Promo tv della fiction Rai con Matteo Martari e Pilar Fogliati

