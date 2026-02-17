Il finale di Cuori 3 si avvicina e i fan sono sempre più ansiosi di scoprire come finirà la storia. La serie, che ha riscosso successo con protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari, terminerà il 17 febbraio 2026. La puntata conclusiva promette di rivelare cosa accadrà a Delia e Alberto, lasciando molte domande senza risposta.

Il finale di Cuori 3 si avvicina e cresce la curiosità dei fan. Il 17 febbraio 2026 infatti va in onda l’ultimo appuntamento con la serie che ha per protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari. Nell’episodio 11 e 12 i fan scopriranno cosa accadrà ai protagonisti e si scioglieranno moltissimi nodi. Cuori 3, anticipazioni ultima puntata. Il 17 febbraio 2026 è la data della messa in onda del gran finale di Cuori 3 con l’episodio 11, intitolato Il futuro non esiste che al presente, e l’episodio 12 che si intitola Niente è impossibile. Un doppio appuntamento capace di regalare grandi emozioni ai fan della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cuori 3, le anticipazioni dell’ultima puntata: il futuro di Delia e Alberto

