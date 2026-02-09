Cuori 3 anticipazioni quarta puntata del 15 febbraio | il gesto di Alberto per proteggere Delia

La quarta puntata di Cuori 3 va in onda domenica 15 febbraio alle 21:30 su Rai1. Alberto fa un gesto deciso per proteggere Delia, mentre i protagonisti si trovano in situazioni complicate. La storia si fa sempre più intensa e i personaggi affrontano nuove sfide.

Le anticipazioni della quarta puntata di Cuori 3, in onda domenica 15 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nella serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari, Alberto farà un gesto di grande generosità pur di proteggere Dalia. Quest'ultima rischia serie conseguenze dopo la morte di un paziente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Cuori 3

La terza puntata di Cuori 3 andrà in onda domenica 15 febbraio alle 21:30 su Rai1.

La seconda puntata di Cuori 3, in onda domenica sera su Rai1, si apre con una scena drammatica: Alberto si trova in uno stato di forte sconforto dopo aver scoperto il suicidio di una donna.

