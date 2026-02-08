Cuori 3 anticipazioni terza puntata del 15 febbraio | Delia e Alberto avranno un duro scontro

La terza puntata di Cuori 3 andrà in onda domenica 15 febbraio alle 21:30 su Rai1. In questa puntata, Delia e Alberto si troveranno faccia a faccia in un confronto teso e difficile. I fan della fiction potranno seguire un episodio pieno di emozioni e colpi di scena, con i due personaggi pronti a scontrarsi per motivi ancora da scoprire.

