Lo chiamano "l'angelo dei trapianti" ed è uno dei massimi esperti in trasporto di organi. Massimo Pieraccini, fiorentino, da 33 anni guida un piccolo esercito composto da 130 volontari con cui ha portato a termine oltre 15 mila missioni nel mondo. Lo specialista, oltre a mostrare l'attrezzatura utilizzata durante il trasporto, spiega: "La fase del trasporto dell'organo è sicuramente delicata e complessa. Cosa è andato storto non è facile dirlo. Però probabilmente direi che potevano esserci dei segni che qualcosa non andava quando è stato aperto il contenitore di plastica". E sull'utilizzo errato del ghiaccio secco precisa: "Sembra che sia stato utilizza un elemento refrigerante, il ghiaccio secco, che sicuramente non è appropriato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cuore danneggiato, lo specialista della logistica: "Sembra sia stato usato ghiaccio secco, non è appropriato"

Due chirurghi sono stati sospesi all'ospedale di Napoli dopo un episodio che ha coinvolto un trapianto di cuore su un bambino di due anni.

