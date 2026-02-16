Cuore danneggiato lo specialista della logistica | Sembra sia stato usato ghiaccio secco non è appropriato
Lo chiamano "l'angelo dei trapianti" ed è uno dei massimi esperti in trasporto di organi. Massimo Pieraccini, fiorentino, da 33 anni guida un piccolo esercito composto da 130 volontari con cui ha portato a termine oltre 15 mila missioni nel mondo. Lo specialista, oltre a mostrare l'attrezzatura utilizzata durante il trasporto, spiega: "La fase del trasporto dell'organo è sicuramente delicata e complessa. Cosa è andato storto non è facile dirlo. Però probabilmente direi che potevano esserci dei segni che qualcosa non andava quando è stato aperto il contenitore di plastica". E sull'utilizzo errato del ghiaccio secco precisa: "Sembra che sia stato utilizza un elemento refrigerante, il ghiaccio secco, che sicuramente non è appropriato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Napoli, "al piccolo paziente trapiantato il cuore danneggiato cool ghiaccio secco": sospesi due chirurghi
