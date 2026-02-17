Bimbo Napoli il personale non era formato per l’uso del box tecnologico

Il personale dell’ospedale Monaldi non era preparato per usare correttamente il box tecnologico, causando l’impiego di un contenitore tradizionale durante il trasporto del cuore di un bambino a Bolzano. La squadra inviata il 23 dicembre scorso ha scelto di usare un contenitore di plastica senza sensori né display, nonostante le raccomandazioni ufficiali suggeriscano l’uso di dispositivi più avanzati. La mancanza di formazione ha portato a questa decisione, anche se il centro dispone di tecnologie di ultima generazione specificamente progettate per questo tipo di operazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ospedale Monaldi dispone dei box di ultima generazione per il trasporto degli organi da trapiantare, ma nel caso del cuore per il bambino operato il 23 dicembre scorso l’équipe inviata a Bolzano utilizzò un contenitore isotermico tradizionale in plastica, privo di sonde e di display per tenere sotto controllo la temperatura interna, malgrado le linee guida consiglino l’uso di quelli moderni. E’ uno degli elementi che emergono dall’inchiesta della procura partenopea. Secondo quanto si è appreso si scelse di adoperare il box di vecchio tipo perché il personale non era formato per utilizzare quello tecnologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

