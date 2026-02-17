?Cuore bruciato speranze per il bimbo | arrivato un nuovo organo Il legale | È compatibile La mamma convocata in ospedale

La signora Patrizia, madre di Tommaso, ha ricevuto una chiamata urgente dall’ospedale Monaldi, dove le hanno comunicato che un nuovo organo è stato trovato per il suo bambino. La decisione di intervenire subito nasce dalla necessità di salvare il piccolo, che ha ancora poche speranze di sopravvivere senza un trapianto. Il medico ha confermato che l’organo è compatibile e pronto per essere trapiantato, portando un barlume di speranza alla famiglia. La mamma si è recata immediatamente in ospedale, dove l’attesa per l’intervento si fa sempre più intensa.

La mamma del piccolo Tommaso, la signora Patrizia, è stata convocata questa sera d'urgenza all'ospedale Monaldi per una comunicazione. Tra le ipotesi, escludendo la notizia che nessuno si aspetta, e cioè il decesso del piccolo Tommaso, prende corpo l'idea che possa essere arrivato un nuovo organo trapiantabile al piccolo. «La mamma è a colloquio con la direzione sanitaria, mi ha chiamato dicendo 'avvocato sono notizie positive'». Lo ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, a 'Cartabianca' su Rete 4. Sempre a Cartabianca il legale ha aggiunto che il «cuore è compatibile, alle 22,30 la mamma saprà se il cuore verra assegnato al bimbo». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - ?Cuore bruciato, speranze per il bimbo: arrivato un nuovo organo. Il legale: «È compatibile». La mamma convocata in ospedale ?Cuore bruciato, la mamma del bimbo convocata in ospedale: possibile arrivo di un organo trapiantabileLa mamma di Tommaso, Patrizia, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto una telefonata che le comunicava la possibilità di un trapianto di cuore per suo figlio. Leggi anche: Una speranza per il bambino con il cuore bruciato a Napoli, prende corpo l’ipotesi di un nuovo trapianto: la mamma convocata in ospedale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trapianto del cuore bruciato: il verdetto del Bambino Gesù che gela le speranze per il piccolo paziente; Bimbo con il cuore bruciato, c'è un'ultima speranza: un organo artificiale. Tecnicamente è possibile; Napoli, la mamma del bimbo col cuore bruciato: Non perdo la speranza, per oggi resta operabile; C'è una speranza per il bambino con il cuore bruciato. Cuore bruciato, speranze per il bimbo: «Atteso il consulto decisivo, coinvolti medici di tutta Italia». Cosa succede oraPer decidere se il bambino da due mesi in gravissime condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato possa essere sottoposto o meno all'impianto ... msn.com Cuore bruciato, obsoleto il box-frigo usato per il trasferimento. Senza controllo temperatureIl contenitore, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, è considerato fuori dalle linee guida ... blitzquotidiano.it Cuore “bruciato”, #Meloni chiama la mamma del bimbo e manda gli ispettori. I pm: «Personale non formato per il trasporto sicuro di organi» x.com "Cuore bruciato", la premier Meloni chiama la mamma del bimbo: "Avrete giustizia" Il piccolo resta in terapia intensiva nell'ospedale "Monaldi" di Monaldi dopo l’impianto di un cuore danneggiato Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook