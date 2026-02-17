Patrizia Mercolino, mamma del bambino con il cuore danneggiato, si trova ora all’ospedale Monaldi di Napoli dopo che un primo tentativo di trapianto è fallito. La donna è stata chiamata d’urgenza dal personale sanitario, mentre si valuta la possibilità di un secondo intervento. La famiglia attende con ansia aggiornamenti ufficiali sulla situazione del piccolo e sulle prossime mosse dei medici.

Napoli – Patrizia Mercolino, la mamma del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, è in questo momento in ospedale, dove è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria. A dare la notizia è stata Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma 'E' sempre Cartabianca', dove la donna era stata invitata come ospite. A confermare l'arrivo della donna in ospedale e' stato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia, che la sta attendendo all'esterno del nosocomio napoletano. Prende corpo l'ipotesi di un cuore trapiantabile per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, attaccato ad una macchina salvavita dopo il trapianto fallito il 23 dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una speranza per il bambino con il cuore bruciato a Napoli, prende corpo l’ipotesi di un nuovo trapianto: la mamma convocata in ospedale

