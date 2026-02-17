Una speranza per il bambino con il cuore bruciato a Napoli prende corpo l’ipotesi di un nuovo trapianto | la mamma convocata in ospedale
Patrizia Mercolino, mamma del bambino con il cuore danneggiato, si trova ora all’ospedale Monaldi di Napoli dopo che un primo tentativo di trapianto è fallito. La donna è stata chiamata d’urgenza dal personale sanitario, mentre si valuta la possibilità di un secondo intervento. La famiglia attende con ansia aggiornamenti ufficiali sulla situazione del piccolo e sulle prossime mosse dei medici.
Napoli – Patrizia Mercolino, la mamma del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, è in questo momento in ospedale, dove è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria. A dare la notizia è stata Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma 'E' sempre Cartabianca', dove la donna era stata invitata come ospite. A confermare l'arrivo della donna in ospedale e' stato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia, che la sta attendendo all'esterno del nosocomio napoletano. Prende corpo l'ipotesi di un cuore trapiantabile per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, attaccato ad una macchina salvavita dopo il trapianto fallito il 23 dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bambino con il cuore "bruciato", la speranza della mamma Patrizia: "Può ancora subire un trapianto, domani un'altra riunione per valutare"Patrizia, madre di un bambino con il cuore gravemente danneggiato, si aggrappa alla possibilità di un trapianto, anche dopo che i medici hanno segnalato difficoltà nella procedura.
Monaldi, speranza per il bambino; la mamma convocata in ospedale: possibile arrivo di un cuore trapiantabileLa signora Patrizia, madre del bambino Tommaso, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi a causa di un possibile cuore trapiantabile per suo figlio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
C'è una speranza per il bambino con il cuore bruciatoLe sue condizioni cliniche si presentano stabili, in un quadro che permane di grave criticità, si legge nell'ultimo bollettino medico. Mercoledì è prevista una riunione di un heart team, con i mag ... today.it
Napoli, la mamma del bambino trapiantato: "Ho ancora speranza" #napoli x.com