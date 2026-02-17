?Cuore bruciato speranze per il bimbo | arrivato un nuovo organo Il legale | È compatibile attesa per l' assegnazione La mamma in ospedale
Il nome di una madre e il suo bambino sono al centro di una vicenda drammatica: a causa di un trapianto di cuore fallito, i medici hanno trovato un nuovo organo compatibile. La donna, ancora in ospedale, aspetta ora l’assegnazione ufficiale, mentre il bambino lotta tra vita e morte. Un cuore nuovo potrebbe ridare speranza a entrambi.
Speranze per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto del cuore fallito. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo, è stata convocata dai sanitari dell'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore disponibile. Lo si apprende da fonti della struttura ospedaliera. La notizia è stata confermata dal legale della famiglia a Cartabianca, su Rete 4. «La mamma è a colloquio con la direzione sanitaria, mi ha chiamato dicendo 'avvocato sono notizie positive'». Ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Sempre a Cartabianca il legale ha aggiunto che il «cuore è compatibile, alle 22,30 la mamma saprà se il cuore verra assegnato al piccolo Domenico». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
?Cuore bruciato, speranze per il bimbo: arrivato un nuovo organo. Il legale: «È compatibile». La mamma convocata in ospedaleLa signora Patrizia, madre di Tommaso, ha ricevuto una chiamata urgente dall’ospedale Monaldi, dove le hanno comunicato che un nuovo organo è stato trovato per il suo bambino.
?Cuore bruciato, la mamma del bimbo convocata in ospedale: possibile arrivo di un organo trapiantabileLa mamma di Tommaso, Patrizia, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto una telefonata che le comunicava la possibilità di un trapianto di cuore per suo figlio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto del cuore bruciato: il verdetto del Bambino Gesù che gela le speranze per il piccolo paziente; Bimbo con il cuore bruciato, c'è un'ultima speranza: un organo artificiale. Tecnicamente è possibile; Napoli, la mamma del bimbo col cuore bruciato: Non perdo la speranza, per oggi resta operabile; C'è una speranza per il bambino con il cuore bruciato.
Cuore bruciato, speranze per il bimbo: «Atteso il consulto decisivo, coinvolti medici di tutta Italia». Cosa succede oraPer decidere se il bambino da due mesi in gravissime condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato possa essere sottoposto o meno all'impianto ... msn.com
Cuore bruciato, obsoleto il box-frigo usato per il trasferimento. Senza controllo temperatureIl contenitore, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, è considerato fuori dalle linee guida ... blitzquotidiano.it
Cuore “bruciato”, #Meloni chiama la mamma del bimbo e manda gli ispettori. I pm: «Personale non formato per il trasporto sicuro di organi» x.com
"Cuore bruciato", la premier Meloni chiama la mamma del bimbo: "Avrete giustizia" Il piccolo resta in terapia intensiva nell'ospedale "Monaldi" di Monaldi dopo l’impianto di un cuore danneggiato Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook