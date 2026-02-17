Il nome di una madre e il suo bambino sono al centro di una vicenda drammatica: a causa di un trapianto di cuore fallito, i medici hanno trovato un nuovo organo compatibile. La donna, ancora in ospedale, aspetta ora l’assegnazione ufficiale, mentre il bambino lotta tra vita e morte. Un cuore nuovo potrebbe ridare speranza a entrambi.

Speranze per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto del cuore fallito. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo, è stata convocata dai sanitari dell'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore disponibile. Lo si apprende da fonti della struttura ospedaliera. La notizia è stata confermata dal legale della famiglia a Cartabianca, su Rete 4. «La mamma è a colloquio con la direzione sanitaria, mi ha chiamato dicendo 'avvocato sono notizie positive'». Ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Sempre a Cartabianca il legale ha aggiunto che il «cuore è compatibile, alle 22,30 la mamma saprà se il cuore verra assegnato al piccolo Domenico». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - ?Cuore bruciato, speranze per il bimbo: arrivato un nuovo organo. Il legale: «È compatibile, attesa per l'assegnazione». La mamma in ospedale

?Cuore bruciato, speranze per il bimbo: arrivato un nuovo organo. Il legale: «È compatibile». La mamma convocata in ospedaleLa signora Patrizia, madre di Tommaso, ha ricevuto una chiamata urgente dall’ospedale Monaldi, dove le hanno comunicato che un nuovo organo è stato trovato per il suo bambino.

?Cuore bruciato, la mamma del bimbo convocata in ospedale: possibile arrivo di un organo trapiantabileLa mamma di Tommaso, Patrizia, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto una telefonata che le comunicava la possibilità di un trapianto di cuore per suo figlio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.